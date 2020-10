Bei der Wahl in der Mitgliederversammlung des Landesmusikrats Baden-Württemberg wurde am 13. Oktober in Pforzheim der Direktor der Landesmusikakademie Klaus K. Weigele zum vierten Mal in das Präsidium gewählt. Der Landesmusikrat ist die Dachorganisation aller musizierenden Organisationen im Land Baden-Württemberg und vertritt insgesamt rund 1,6 Millionen Musiker. Innerhalb des Präsidiums des Landesmusikrats kümmert sich Klaus Weigele um die Bereiche Musik in Kindergärten und Schulen sowie die spezifischen Bedingungen der Musikerziehung im ländlichen Raum.