Erlös des Benefizkonzerts geht an brasilianische Straßenkinder

Die Hausmusik Muchitsch und das Vokalduo Hanna Benz-Hilgarth und Wolfgang Hilgarth haben sich beim Benefizkonzert in der proppenvollen Pfarrkirche „Mariä Opferung“ in Laubach in die Herzen der Zuhörer gespielt. Der Spendenerlös geht an das Sozialprojekt von Pater Martinho Mayer SJ für brasilianische Straßenkinder.

Mit der ruhigen „Hirtenmusik aus dem Pongau“, einer Volksweise aus dem Salzburger Land, stimmte das Ensemble auf den Abend ein. Gilbert Muchitsch präsentierte mit den Musikerinnen Erika Schwarz, Marion Sauter, Inge Waibel und mit dem Gesangsduo, mit ruhigen und berührenden Klängen, Kirchenliedern, klassischer Musik und mit Schlagerhits, ein Programm mit großer Bandbreite. Franz Härter führte mit besinnlichen Texten durch das Programm. Von Muchitsch als Eigenkomposition war „Lei fir di“ (Nur für dich), „Kleine Abendmelodie“ und „Großmuttersträume“ zu hören.

Harfenklänge fürs Herz und Gemüt erklangen von Solistin Erika Schwarz bei den Stücken „Hirtenlied“ (Slavko Avsenik) und „So a schöner Tag“ von Hubert Pfluger. Marion Sauter und Inge Waibel waren als Solistinnen auf der Steirischen Orgel zu hören. Klassische Musik war in einer Humoreske von Antonin Dvorak angesagt. Mit Frank Sinatras Welthit „My Way“ von Claude Francois und mit dem Popsong von Rolf Lovland „You raise me up“ legten die Musiker mit dem Gesangsduo Hanna Benz-Hilgarth und Walter Hilgarth eine andere Stilrichtung auf. Mit ausdrucksvollen Stimmen, einer glockenklaren Sopranstimme und mit schöner Tenorstimme gaben die Vokalisten dem Konzert eine besondere Note. Nach „You raise me up“ brach ein gewaltiger Applaus aus. Als die Akteure „’s isch Feierobend“ als Zugabe anstimmten, sang das Publikum mit. Die Musiker und Sänger waren mit viel Herz und Können dabei.

Klara Fastus hatte die Spendenaktion für das Missionsprojekt von Pater Martinho Mayer SJ vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen. Sie berichtete über das Projekt und von ihren Begegnungen mit Pater Mayer. „Ihre Spende kommt bei Pater Martinho für die Straßenkinder in der Pfarrei Santo Inacio de Loyola eins zu eins an“, versicherte Fastus. Während gewöhnlich die Besucher am Ende eines Kirchenkonzerts zum Ausgang strömen, gingen viele zum Altarraum, um den Akteuren zu danken.