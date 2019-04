Erfolgreiches Wochenende für Hattenburgs Kegel-Jugend

Drei Jugendliche des KSC Hattenburg sind am Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften an den Start gegangen, wovon sich zwei für die württembergischen Meisterschaften am 25. Mai in Ulm qualifiziert haben.

Bei den U18 weiblich ging Leonie Burgmaier an den Start. Im Vorlauf spielte sie noch recht verhalten und belegte mit 443 Kegel den achten Platz. Am Finaltag erspielte sie sich mit 499 Kegel den dritthöchsten Tageswert und kletterte noch auf Rang fünf. Zum ersten Mal qualifizierte sich Leonie Burgmaier damit für die württembergischen Meisterschaften.

Bei den U18 männlich starteten Fabian Jäger und Marco Chioditti. Fabian Jäger belegte mit erspielten 403 Kegel den 13. Platz und konnte sich nicht für den Finaltag qualifizieren. Marco Chioditti tat sich am ersten Tag schwer und erspielte lediglich 481 Kegel und belegte den neunten Platz. Um sich für die württembergischen Meisterschaften zu qualifizieren, musste eine deutliche Steigerung her. Am Finaltag legte er sich voll ins Zeug und spielte mit 575 Kegel den Tageshöchstwert, was am Ende zum dritten Platz reichte. Somit erlangte er das Startrecht für die württembergischen Meisterschaften.

Von der TG Biberach ging Elias Lachmaier bei der U18 männlich an den Start. Mit einem guten Durchgang von 504 Kegeln erkämpfte sich Elias Lachmaier den vierten Platz. Dies bedeutete für das Finale eine gute Ausgangsposition.

Und tatsächlich konnte er sich hier mit 522 Kegeln noch steigern. Mit insgesamt 1026 Kegeln landete er am Ende im Mittelfeld auf Platz acht.