Musiksommer Ochsenhausen verzeichnet mehr als 6100 Gäste

Nach zwei Jahren Pandemie ist der Musiksommer Ochsenhausen mit der erfolgreichen Uraufführung des Kindermusicals Hamlet zu Ende gegangen. Der restlos voll belegte Bräuhaussaal sei stellvertretend für die vorausgegangenen 26 Konzerte gestanden, die zwischen Juli und September in und um Ochsenhausen, Ravensburg und Stuttgart stattfanden und das große Interesse an kulturellen Veranstaltungen gezeigt hätten, teilt die Landesakademie Ochsenhausen mit. Es sei der Akademie gelungen, in für Konzertveranstaltungen schwierigen Zeiten eine sehr gute Auslastung zu erreichen. Besonders erfolgreich waren das Kammerkonzert mit den Dozenten der ersten Internationalen Kammermusikakademie Süddeutschlands, der zehnten Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerb oder die vielbeachteten Chorkonzerte des internationalen Jugendchortreffens C.H.O.I.R.. Die Landesakademie zeigt sich laut Mitteilung dankbar, an die erfolgreiche Zeit vor 2019 angeknüpft zu haben, und sieht in der Besucherzahl über 6140 Gästen den Musiksommer Ochsenhausen 2022 als Ansporn für das kommende Jahr.