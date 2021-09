Erfolgreicher Abschluss des Musiksommers

Der Musiksommer 2021 konnte mit dem Bruno-Frey-Preisträgerkonzert 2020 erfolgreich und ohne Coronainfektionen abgeschlossen werden. Damit ist es gelungen, in 23 Konzerten 2255 Gästen ein breites Spektrum an Musik zu einer Zeit anzubieten, in der coronabedingt öffentliche Veranstaltungen zum Großteil abgesagt werden mussten.

Der Aufwand dafür war enorm. Es musste nicht nur ein strenges Coronakonzept umgesetzt werden, die Besucherzahl für die Konzerte war stark reglementiert und die Künstler durften lediglich ein zeitlich begrenztes Programm aufführen. Dies betraf auch Orgelkonzerte, die in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Georg durchgeführt werden konnten.

Die Landesakademie hofft, in den kommenden Monaten Stück für Stück in den Normalbetrieb übergehen zu können, um das gewohnte umfangreiche Konzertprogramm wieder anbieten zu können.