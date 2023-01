Erfolgreiche Ski- und Snowboardkurse mit viel Sonnenschein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schönstes Wetter mit wenig Schnee, so könnte man die diesjährigen Skikurse des Skiclubs zusammenfassen. Aufgrund der schlechten Schneesituation im Allgäu waren die Bergbahnen Berwang das Ziel für alle vier Skikurstage.

Bei wunderschönem Wetter startete der Tross des Skiclubs, bestehend aus zwei Bussen und unzähligen hinterherfahrenden Autos am 6. Januar zum ersten Skitag.

Im Skigebiet von Berwang angekommen verteilten sich alle 180 Teilnehmer, dank der hervorragenden Vorbereitung des Skischulleiters Florian Wörz, schnell in ihre 22 Kurse und starteten mit viel Spaß und Motivation auf der Piste. Auch die Allerkleinsten im Alter von vier bis fünf Jahren wagten sich mit viel Spaß an die ersten Schritte und kurzen Fahrten im Übungsgelände.

Am vierten und letzten Kurstag gab es sogar etwas Neuschnee und die hochmotivierten Kursteilnehmer zeigten sich nochmals von ihrer besten Seite. Dank der tatkräftigen Unterstützung der vielen gut ausgebildeten Lehrkräfte sah man bei allen große Fortschritte. Selbst die Jüngsten schafften die ersten Fahrten am Lift.

Beim Abschlussabend in der voll besetzten Mittelbucher Turnhalle sah man viele glückliche und erschöpfte Gesichter, als alle Teilnehmer noch eine Urkunde mit Gruppenbild erhielten. Florian Wörz dankte den Kursteilnehmern für ihr Engagement, den Skilehrern und Helfern für ihre Hilfs- und Arbeitsbereitschaft, sowie dem „Küchenteam“, das dieses Jahr wieder alle Skikursteilnehmer, Eltern und Skilehrer mit Saitenwürsten, Leberkäswecken, Krautschupfnudeln, heißer Suppe und Getränken versorgte. Der anschließend vorgeführte Skikursfilm – gefilmt und fotografiert an den ersten drei Tagen – gab Einblicke in das komplette Skikursleben: Von der Betreuung der Kleinsten am Förderband, bis hin zu den Experten, die locker den Berg hinunter carvten, gab es einiges zu sehen.

Der Skischulleiter wies abschließend auf die offenen Stadtmeisterschaften für Jedermann am Sonntag, 29. Februar, in Bolsterlang und die Skiausfahrt nach Silvretta am 5. Februar sowie die Abschlussfahrt Ende April hin.

Weitere Informationen, Bilder und der Skikursfilm sind auf der Website des Vereins www.skiclub-ochsenhausen.de zu finden.