Erfolg mit Feinstaub-App: Jungforscher für weiteren Preis nominiert

Marc Auberer, Roman Hauel und Tim Auberer vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg sind von der Jury des Bundes-Umwelt-Wettbewerbs (BUW) für den Deutschen Engagement-Preis vorgeschlagen. Mit ihrer Feinstaub-App hatten sie bereits den Hauptpreis des bundesweiten Umweltwettbewerbs gewonnen. Dieser Sieg brachte ihnen die Nominierung für den Engagementpreis.

Die drei Nachwuchsforscher hatten sich im vergangenen Jahr mit einer von ihnen am Schülerforschungszentrum Ochsenhausen programmierten Feinstaub-App gegen alle anderen Teilnehmer aus ganz Deutschland durchgesetzt. Die App wertet die Daten von mittlerweile mehreren Tausend Feinstaubsensoren auf der ganzen Welt aus. Wer sie hat, kann sich über die Feinstaub-Situation auf inzwischen mehreren Kontinenten informieren. Mehr als 8000 Menschen nutzen die App bereits.

Weil sie ihren Service kostenlos und in inzwischen elf Sprachen weltweit zur Verfügung stellen, wurden die drei Jungforscher von der BUW-Jury in Kiel für die große Auszeichnung nominiert.

Durchsetzen müssen sich die drei pfiffigen Jugendlichen aus Schemmerhofen nun gegen die Preisträger anderer Wettbewerbe, die jeweils von den Jurys vorgeschlagen werden. Eine Eigenbewerbung ist nicht möglich.

Marc Auberer, Roman Hauel und Tim Auberer haben jetzt die Chance, bei der Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises am 3. Dezember in Berlin ein weiteres Mal geehrt zu werden. Im September werden die Preisträger des Deutschen Engagementpreises von einer Jury ausgewählt. Alle Nominierten nehmen außerdem an einer Online-Abstimmung über den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis teil. Hier hoffen die Jugendlichen auf viele Unterstützer aus der Region. Die Preisverleihung erfolgt dann am 3. Dezember in Berlin.

Wer die ungforscher beim Publikumspreis unterstützen will, kann dies unter www.deutscher-engagementpreis.de tun.