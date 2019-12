Er ließ Ochsenhausen erblühen

Nach 27 Jahren bei der Stadt Ochsenhausen tritt der langjährige Leiter der Stadtgärtnerei, Josef Eisele, zum 1. Januar 2020 in den wohlverdienten Ruhestand. Bürgermeister Andreas Denzel verabschiedete ihn bereits bei der Adventsfeier der Mitarbeiter. Zuvor hatte er ihn zum letzten Mal als „aktiven Mitarbeiter“ in diesem Kreis begrüßt.

In einem Rückblick schilderte der Bürgermeister den Werdegang des künftigen Ruheständlers. Josef Eisele ist in Ochsenhausen geboren und aufgewachsen. Nach seiner Schulzeit und dem Wehrdienst hat er bei der örtlichen Baufirma Krattenmacher gearbeitet. Nach einer Fortbildung zum Maurergesellen führte ihn sein Weg nach Biberach zur Firma Grosselfinger. Nach wenigen Jahren kehrte er 1992 wieder in seine Heimatstadt zurück und heuerte beim städtischen Bauhof in der Gärtnerei an.

Weil er sich 15 Jahre lang als „fleißiger, angenehmer und zuverlässiger Mitarbeiter bewährt“ habe, so Bürgermeister Denzel weiter, sei er im Jahr 2007 schließlich zum Leiter der Stadtgärtnerei befördert worden. Die Freude an seiner Arbeit sei besonders im Sommer sichtbar geworden, „wenn entlang der Bundesstraße oder am Rathaus zahlreiche Blumen erblühten“, lobte Denzel den scheidenden Stadtgärtner. Zum umfangreichen Aufgabengebiet gehörten jedoch auch der Friedhof oder das sogenannte Straßenbegleitgrün, wie der Bürgermeister ausführte.

Aktiv auch beim Winterdienst

Als „wahre Augenweide“ bezeichnete der Schultes die Blumenwiesen in der Brühlstraße oder beim Öchsle-Kreisel, die der Initiative von Josef Eisele zu verdanken seien. Dass die Gärtnerei nicht nur im Sommer gut zu tun hatte, sondern auch aktiv beim Winterdienst des Bauhofs mithalf, „verdient unseren Dank und unsere Anerkennung“, so der Bürgermeister.

Obwohl er sich für ihn freue und ihm den Ruhestand gönne, „verliere ich Sie aber auch ungern als Mitarbeiter“, gab Andreas Denzel seinem scheidenden Stadtgärtner mit auf den Weg. Er wünschte ihm alles Gute „damit Sie sich bei Spaziergängen in der Stadt noch lange an unseren Grünanlagen erfreuen können“. Als Abschiedsgeschenk überreichte er Josef Eisele einen Geschenkkorb.