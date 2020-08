Entspannung unter exotischen Bäumen

Für alle, die Urlaub zuhause machen, Freude an der Natur haben und zwischen uralten exotischen Nadelhölzern entspannen wollen, ist das Arboretum beim Schlösschen Sommershausen nahe Wennedach ein Geheimtipp. Wie der Rotary-Club Biberach berichtet, haben der Club und die Dorfgemeinschaft Wennedach bei einem Arbeitseinsatz, die letzten Sturmschäden beseitigt, das Dornengestrüpp entfernt und den Blick freigemacht für eindrucksvolle Blicke in ein besonderes Waldbiotop. Unterstützt wurden sie dabei vom Forstrevier Ochsenhausen.

Ursprünglich vor 120 Jahren vom damaligen Schlossherrn Freiherr Koenig von und zu Warthausen als parkähnliche Sammlung exotischer Baumarten angelegt, verfiel dieses Arboretum in den vergangenen Jahrzehnten in einen wahrhaftigen Dornröschenschlaf. Auf Anregung der Kreisforstverwaltung engagierte sich der Rotary-Club Biberach mit 10000 Euro und Arbeitseinsätzen für das Projekt. Der alte Baumbestand wurde von den Rotariern, unterstützt von der Dorfgemeinschaft Wennedach und umfangreichem fachkundigem Einsatz der Forstverwaltung wieder freigelegt und fehlender Bestand nachgepflanzt.

Rundweg dauert knapp eine Stunde

Die ehemaligen Wege in dem etwa drei Hektar großen Naturpark wurden wiederhergestellt, so dass man bequem in einer knappen Stunde vorbei an Wald-, Wiesen- und Weiherflächen die ausgeschilderte „Königs Arboretum Runde“ zurücklegen kann. Die Wege sind mit Hackschnitzeln gemulcht, so dass sie auch nach Regen gut begehbar sind. Mehrere Bänke laden zum Verweilen ein und auch eine Tischgruppe für das mitgebrachte Picknick fehlt nicht.

Damit der Besucher alles über die vielfältigen heimischen und exotischen Gehölze erfahren kann, wurden von den Rotariern überall Stelen mit botanischen Informationen errichtet. Der Forstverwaltung lag es am Herzen, den natürlichen „wilden“ Charakter des Biotops zu bewahren und auch das Totholz vor Ort verrotten zu lassen. So wurde auch der exotische Sachalin-Knöterich erhalten, der fast wie ein Dschungel zwei Meter hoch den idyllischen, naturbelassenen Teich umschließt und ein beliebtes Ziel von Kindern und auch einer Biberfamilie ist.

Bereits den Weg nach Sommershausen kann man als Erlebnis gestalten. Zum einen per Wanderung von Ochsenhausen, anfangs entlang der Öchslebahn, oder ab Ringschnait auf dem Wanderweg entlang der Dürnach. Sowohl die Ausgangspunkte der Wanderungen als auch Sommershausen (mit eigener Bushaltestelle) sind mit dem DING-Bus gut zu erreichen. Ein besonderes Erlebnis ist natürlich die An- und Abfahrt mit dem Öchsle, das den historischen Haltepunkt „Wennedach“ nach wie vor bedient.