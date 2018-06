Entscheidungen stehen an bei den TTF

Vergangener Sonntagnachmittag: Hängende Köpfe bei den TTF Liebherr Ochsenhausen – bei Spielern, Trainern und Verantwortlichen gleichermaßen. Gerade hatten die Oberschwaben beim Bundesligaletzten SV Plüderhausen mit 1:3 verloren und somit wohl die Chancen auf eine Teilnahme an den Play-offs um die deutsche Meisterschaft verspielt, auch wenn TTF-Präsident Kristijan Pejinovic die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat: „Wenn wir unser Soll erfüllen und die anderen Mannschaften uns helfen, können wir es noch schaffen.“

Abhängig zu sein von den Leistungen der Konkurrenz ist aber eine Situation, die Pejinovic gar nicht mag. Er ist ein Macher, einer, der den Verein noch weiter nach vorne bringen will. Gerade im Jahr eins nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Begleiters Rainer Ihle im vergangenen Sommer ist dies besonders wichtig – nach innen wie nach außen. „Unser Verein hat sich super entwickelt, nur die Ergebnisse sprechen eine andere Sprache und das ist für die Öffentlichkeit entscheidend.“ Stimmt, denn die TTF stehen in der Bundesliga auf dem siebten Platz, eben nur noch mit sehr theoretischen Chancen, sich für Play-offs zu qualifizieren, sind im deutschen Pokal vorzeitig ausgeschieden und haben in der Champions League das Minimalziel Viertelfinale auch verpasst. Eine schmerzliche Bilanz für einen Verein mit den Ansprüchen der TTF. „Die Erklärung will zwar niemand mehr hören, aber wir haben fast drei Monate ohne unsere Nummer zwei spielen müssen. Das hatte natürlich Auswirkungen“, versucht Pejinovic die Schulterentzündung von Kirill Skachkov und die damit verbundenen Dauereinsätze der Youngster Liam Pitchford und Simon Gauzy zur Rechtfertigung für das bislang enttäuschende Abschneiden der Mannschaft heranzuziehen.

Mit Recht, denn neben der langwierigen Verletzung von Skachkov spielte auch Ryu Seung Min unter seinen Möglichkeiten und deutlich schwächer als in seiner ersten Saison bei den TTF. Die Liga habe sich auf ihn eingestellt, der Überraschungseffekt seines Aufschlags war weg, wird Pejinovic nicht müde, auch die Leistungsschwankungen seiner Nummer eins zu erläutern. Bleibt nur noch der ETTU-Cup. Da sollte am Freitagabend gegen den spanischen Meister Casajur Priego der Einzug ins Halbfinale gelingen. Schließlich hat man das Hinspiel schon mit 3:0 gewonnen. In der Vorschlussrunde träfen die TTF auf den Sieger aus Grenzau gegen den österreichischen Klub aus Wels. Beides sind machbare Aufgaben. Dennoch sieht man Kristijan Pejinovic an, dass der ETTU-Cup nur ein kleines Trostpflaster wäre für diese verkorkste Saison. Auch deshalb muss sich der 33-Jährige um die Zukunft kümmern. Eine neue Nummer eins muss her. Ryu wird definitiv als Spieler aufhören. „Dieses Unterfangen ist nicht einfach, wir sind in Gesprächen, aber es muss halt jemand sein, der uns auch wirklich helfen kann.“

Sprich ein Topspieler. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Unter den ersten 20 Spielern der Weltrangliste sind die meisten Asiaten, die lang nicht mehr so stark nach Europa drängen wie früher. Und der Rest ist teuer. Dennoch darf man Pejinovic, seinem Cheftrainer Dubravko Skoric und dem neuen Cheftrainer des Liebherr Masters College, Michel Blondel, zutrauen, dass sie einen Weltklassemann nach Ochsenhausen holen. Die Verträge von Skachkov, Pitchford und Gauzy laufen noch ein Jahr. Das Gerüst der Mannschaft steht also. „Vor allem die beiden Jungen werden in der kommenden Saison schon von den Ereignissen in diesem Jahr profitieren.“ Dann werden die Köpfe der TTF auch wieder nach oben gerichtet sein.