„Engelein, bring Licht herein“

„Euch hat der Himmel geschickt“, sprach die überraschte Pflegedienstleiterin des Ochsenhauser Altenzentrums Goldbach, Stefanie Kienle, als dieser Tage irdische Vertreter des Christkindleins an der Pforte standen.

Die alljährliche Weihnachtsfeier wurde vom Förderverein in eine süße Gabe umgewandelt. Damit verbunden sei der aufrichtige Dank an alle Betroffenen, die in vielen Situationen über sich hinaus gewachsen seien, teilt der Förderverein mit. Auch von den Pflegebedürftigen werde derzeit enorm viel abverlangt, von Verzicht bis zur völligen Isolation. Solche Aktionen seien aber nur möglich, so der Vereinsvorsitzende Baur, weil der Verein immer wieder Spenden erhalte.

Stefanie Kienle bedankte sich im Namen aller Beteiligten und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das kommende Jahr wieder „pflegeleichter“ sein möge. Rückblickend erwähnte sie auch, dass das Altenzentrum Goldbach bislang von ganz großen „Katastrophen“ verschont geblieben sei. Der Vorsitzende Franz Baur brachte diese Tatsache auch mit den tollen Leistungen des Pflegepersonals in Verbindung.