Endspurt der Maxi-Club-Kinder

Ein ungewöhnliches Kindergartenjahr unter Pandemiebedingungen haben auch die Vorschulkinder im Familienzentrum Ochsenhausen erlebt. Die letzten Monate im städtischen Kindergarten sind stets ein Highlight der Kindergartenlaufbahn.

In der letzten Schließungsphase konnten sich die Maxi-Club-Kinder mehrere Maxi-Tüten mit Angeboten zu Zahlen und Buchstaben abholen und es gab sogar mehrere Videokonferenzen – also eine Art Online-Morgenkreis mit Gesprächen und Spielen in der Kleingruppe. Und dann endlich konnten doch noch viele andere Aktionen stattfinden: eine Schulhausrallye in der Grundschule, der traditionelle Schulranzen- und Schultütentag mit Präsentation auf dem Laufsteg und die Schnitzeljagd mit dem Farbmonster auf der Suche nach seinen verlorenen Farben. Unterwegs mussten spannende Aufgaben erledigt werden wie das Meistern eines anspruchsvollen Hindernisparcours beim Drachen Zackenrot am Fuße des Drachenberges, das Erschnüffeln von grünen Lebensmitteln, Besuche beim Pferd Gustav und am Seerosenteich. Am Schluss waren alle Farbkleckse gefunden und das glückliche Farbmonster schenkte allen Kinden dafür einen kunterbunten Stift.

Ein weiterer Höhepunkt war die Wanderung zum Hofgut Holland. Dort erlebten die Maxi-Club-Kinder Schweine, Pferde, Hühner, Enten und Katzenbabys aus nächster Nähe, konnten riesige Traktoren besteigen und auch noch etwas über Getreide lernen.

Am letzten Kindergartentag erwartete die Vorschulkinder dann noch das Hinausschaukeln im hohen Bogen aus der Gruppe sowie der Sprung mit dem Trampolin über die Türschwelle des Familienzentrums fast bis hinüber zur Schule. Für die Zeit im Familienzentrum Ochsenhausen bedankten sich die Vorschulkinder mit einem großen Stapel Gartenstühle.