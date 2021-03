EnBW-Schul-Cup für das Schuljahr 20/21 abgesagt

Der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG haben für das Schuljahr 2020/21 den EnBW-Schul-Cup aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Dies teilen die TTF mit.

Seit 2013 sind insgesamt 4231 Schüler in 218 Klassen an 88 Schulen im Rahmen des EnBW-Schul-Cups betreut worden, heißt es in der Mitteilung. Die Trainer seien dazu direkt an die Schulen gefahren, um dort jeweils in vier Unterrichtseinheiten den Kindern Tischtennis näher zu bringen. Alles in allem seien in den sieben Jahren rund 70 Tischtennistische, 1700 Schläger und rund 6500 Bälle an die Schulen übergeben worden, um die Sportart im Sportunterrichts weiter auf einem guten Level ausüben zu können. Jedes Jahr wurde zudem als Abschluss des Schul-Cups der Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ im Ochsenhauser Sparkassen-TT-Leistungszentrum ausgetragen. Alle Beteiligten hoffen nun laut Mitteilung auf die Fortsetzung des Schul-Cups im Schuljahr 2021/22.