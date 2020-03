Eltern können ihre Kinder anmelden

Eltern können am Montag, 16. März, ab 14 Uhr in der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten im Sekretariat oder im Rektorat der Schule ihre Kinder anmelden, die ab kommendem Schuljahr in die Schule kommen. Möglich ist auch die Anmeldung von Kindern, die im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden. Zur Anmeldung sollen die Eltern die Geburtsurkunde ihres Kindes oder das Stammbuch sowie ein Nachweis (Impfausweis oder ärztliches Attest) über die Masern-Impfung ihres Kindes mitbringen. Die Schule bittet Eltern, die ihre Kinder zurückstellen oder vorzeitig einschulen möchten, auch diese der Schule vorzustellen.