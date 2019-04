Elisabeth Maier ist neue Kreiskönigin

Beim diesjährigen Kreiskönig- und Kreispokalschießen ist die Zahl von 100 Teilnehmern knapp verpasst worden. Der Ausrichter, die SA Dettingen, verzeichnete 98 Sportler.

In diesem Jahr wurden sehr viele gute Blattl erzielt. Ein Blattl ist, wenn der Schuss so weit wie möglich im Zentrum der Scheibe liegt. Mit einem 14,9 Teiler konnte die Laupheimerin Elisabeth Maier die Würde der Kreisschützenkönigin mit dem Luftgewehr erringen. Erster beziehungsweise zweiter Ritter wurden der Oberstetter Markus Wild sowie Bernd Friedmann vom SV Birkenhard.

Reil ist zielsicher mit Luftpistole

Mit der Luftpistole traf der Dietenheimer Tobias Reil mit einem 69,6 Teiler am besten ins Zentrum. Hier erreichten Eberhard Roth (SV Oberstetten) und Johannes Burghart (SV Illerbachen) die weiteren Plätze. Ein 4,4 Teiler erzielte der Dettinger August Zeh beim Auflage-König und ließ dabei Gerhard Föhr (SV Illerbachen) und Karl Schöllhorn (SV Haslach), die sich beide dahinter einreihten, keine Chance.

Den vom verstorbenen Ehrenkreisoberschützenmeister Rudi Schreier anlässlich seines 80. Geburtstags gestifteten Pokal konnte Franz Sax gewinnen. Dabei musste man so nah wie möglich an den 80-Teiler herankommen. Franz Sax hatte einen 70,4 Teiler was den Abstand eines 9,6 Teilers bedeutete. Den Henry-Schmiedel-Gedächtnispokal sicherte sich Martina Knorr mit 95,5 Punkten.

Den Kreispokal gewann der Dettinger Walter Weiss mit einem 3,9 Teiler, was auch das beste Blattl der gesamten Veranstaltung war. Ebenfalls Walter Weiss gewann auch mit einem 3,9 Teiler den Auflage-Pokal. Den Biberacher Landratspokal sicherte sich Herbert Ehrhart mit der Luftpistole. Er erzielte einen sehr guten 8,1 Teiler. Der SV Oberstetten gewann den Iller-Landratspokal. Die Dietenheimerin Elisabeth Lorch konnte mit einem 8,1 Teiler den Frauenpokal holen.