Einzigartiges Barockkonzert für Kinder

Zu einem außergewöhnlichen Kinderkonzert unter dem Motto „Fliegen, Heuschrecken und anderes Getier à la Händel – Barock für Kids“ hatte der Tritonus Kammerchor aus Ochsenhausen unter Leitung von Klaus Brecht eingeladen. Georg Friedrich Händels äußerst bildhafte Musiksprache hatte den Chorleiter dazu animiert, das Oratorium „Israel in Egypt“ mit live entstehenden Illustrationen der Künstlerin Julia Ginsbach zu veranschaulichen, so dass sowohl auf der Leinwand als auch in den Köpfen der Kinder Bilder zur Musik entstanden.

Zusätzlich zu zwei Konzerten mit dem ganzen Oratorium gab es am Sonntagnachmittag ein Konzert für Kinder im Grundschulalter mit besonders eindrücklichen Ausschnitten des Werkes. Das ganzheitliche Erlebnis der klassischen Musik und ein exklusives Klangerlebnis standen dabei im Vordergrund. Während zunächst einzelne Instrumente, Stimmgruppen, Gesangssolisten und der Chor vorgestellt und Stück für Stück zusammengesetzt wurden, bis der volle Fortesound in der wunderbaren Kirchenakustik erklang, sprangen die Kinder bald darauf passend zur Musik als Frösche durch den Mittelgang der Ummendorfer Kirche St. Johannes Evangelist oder unterstützten Hagel- und Donnerklang mit Händen und Füßen. Sie schwirrten als Fliegenschwarm mitten durch das sinfonisch besetzte Barockorchester „La Banda“ aus Augsburg und erlebten den Klang der historischen Instrumente somit hautnah, quasi als Klangerlebnis erster Güte. Die Kinder konnten die Arie der Altistin auf ihre Weise mitgestalten und wurden sogar mit einem einfachen Kinderkanon ins Geschehen eingebunden und dabei vom Profiorchester mit Händelscher Musik begleitet.

Am Ende des Konzertes durfte jedes Kind seinen Lieblingsplatz wählen und das letzte Stück direkt neben der Pauke, mitten im Chor oder auf der Orgelempore erleben. Einige Kinder outeten sich als zukünftige Dirigenten, andere als begeisterte Tänzer, Sänger oder Schauspieler. Nach einer erlebnisreichen und intensiven Stunde herrschte in der Kirche unter den Profimusikern, den Chorsängern, den Eltern und vor allem unter den Kindern eine erfüllte und beeindruckte Stimmung. Es war ein für die Region einzigartiges Konzerterlebnis!