Einmal Nordkap und zurück für einen guten Zweck

Für die vier Jungs des Adventure Teams Mittelbuch geht es am Freitag, 21. Februar, auf große Reise. Früh morgens brechen sie in Mittelbuch auf, um abends in Hamburg einzutreffen. Dort ist am Samstag gegen 11 Uhr der große Startschuss der Baltic Sea Circle Rallye.

Mit der Startnummer zwei haben sie sich einen guten Platz zwischen den insgesamt 60 Teams ergattert. Von dort aus geht es in 16 Tagen einmal ohne Navi und Autobahnen um die Ostsee. Highlights dieser Reise werden Stockholm, die Lofoten, das Nordkap und St. Petersburg sein. Dazwischen erhoffen sie sich im Schein der Polarlichter das Weihnachtsmanndorf besuchen zu können. Das Fahrzeug haben sie mittlerweile bestens vorbereitet und können entspannt dem Abenteuer entgegenfiebern. Die gestartete Spendenaktion für die Radio-7-Drachenkinder läuft sehr gut. Alleine durch das durchgeführte Wintergrillen konnten sie einen Erlös von knapp 1000 Euro spenden.