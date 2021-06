Eine Zeitreise mit dem Rottum-Boten

Wie kann man ohne Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen? Während der Recherchen zu den historischen Romanen über das Leben meines Großvaters Franz Fricker (1890-1967) halfen mir neben zahlreichen Zeitzeugengesprächen und Quellen aus Archiven auch der Rottum-Bote und seine Nachfolgezeitungen dabei, ein Gespür für die großen und kleinen Themen der jeweiligen Zeit zu entwickeln.

Was waren die Schlagzeilen, die die Titelseiten beherrschten? Was geschah derweil im Kleinen im beschaulichen Ochsenhausen und drumherum?

Im Juni 1933 berichtet der Rottum-Bote ausschweifend über erste „Erfolge“ der nationalsozialistischen Politik: der deutsche Rundfunk ist „gesäubert“, die Milchpreise sollen sich „gebessert“ haben, im Rahmen der Arbeitsbeschaffung kommen Arbeitslose beim Walzen der noch ungeteerten Staatsstraße zwischen Ochsenhausen und Edenbachen in Lohn und Brot und auch in den Schulen tut sich Einiges.

In den Fächern Geschichte und Staatsbürgerkunde behandelt man erstmals „den Weltkrieg und den Aufbruch der Deutschen Nation“ mit dem Ziel, „auf die geistige Haltung der Schüler zu wirken, (…) ihren Sinn und ihr Gefühl für des Volkes Ehre und Macht zu wecken und ihren Willen zu leidenschaftlicher Hingabe an die vaterländischen Aufgaben (…) und zu opferbereiter Pflichterfüllung zu stärken“ (Rottum-Bote vom 1. Juni 1933).

Das stand im Rottum-Boten von 1933

„Die Jugend ist der Bauherr des Dritten Reiches“ – so zitiert der Rottum-Bote vom 30. Mai 1933 Adolf Hitler. In diesen Zusammenhang passt auch das „Fest der Jugend“ in Ochsenhausen am 24. und 25. Juni 1933, zu dem die etwa 2600 Einwohner und vor allem die Kinder und Jugendlichen des Ortes eingeladen werden:

„Nach dem Willen der obersten Reichsleitung sollte sich die ganze deutsche Jugend an dem Fest der Jugend beteiligen und die Erwachsenen durch ihre Teilnahme ihr Interesse bezeugen. Bitter not tut uns eine wehrhafte Jugend und der Wehrgedanke muss im ganzen deutschen Volke Fuß fassen, denn nur so werden wir wieder frei und groß als Nation und Einzelmenschen. Lasst alles Trennende beiseite und gliedert euch alle endlich freiwillig in die große Volksbewegung unseres nationalen Deutschlands unter der starken Führung Adolf Hitlers“ (Rottum-Bote vom 22. Juni 1933).

Erstes „Fest der Jugend“ vor 88 Jahren

Das Fest der Jugend ist vor allem ein Sportfest, dessen Disziplinen jedoch nur zum Teil heutigen Sportarten entsprechen. Während Lauf, Schlagballwurf, Weitsprung, Kugelstoßen und Hochsprung damals wie heute aktuell sind, muten das Kleinkaliberschießen und der Gepäckmarsch mit 25 Pfund Belastung über 25 Kilometer zum Jordanbad und zurück doch stark militärisch an – die Jugend soll schließlich „wehrhaft“ werden.

Hans Hage, der Sieger des Gepäckmarschs, bewältigt die Strecke in drei Stunden und drei Minuten; ein anderer Teilnehmer muss „ins Krankenhaus überführt werden“.

Doch nicht nur die Jugend ist am Fest beteiligt: „Abends ¾9 Uhr formierte sich beim oberen Bahnhof der Zug, an dessen Spitze der Spielmannszug war.

Dann kam das Jungvolk, die Hitlerjugend, die Volksschulen, die Musikkapelle, SA, Amtswalter (Anm.: Amtsträger der NSDAP), sowie der Turn- und Fußballverein.

Pünktlich setzte sich der Zug durch die fahnengeschmückten Straßen des Marktes in Bewegung nach dem Sportplatz „Kapf“. Dort angekommen leitete die Kapelle des Musikvereins das neue Fest der Jugend ein“ (Rottum-Bote vom 26. Juni 1933).

Die „Sonnwendfeier“ in Ochsenhausen

Wieder einmal scheint in Ochsenhausen alles auf den Beinen zu sein und so nutzt die örtliche NSDAP diesen Moment auch, um eine neue Tradition zu begründen – die Sonnwendfeier: „(…) Max Kaspar (Anm.: Propagandaleiter der NSDAP-Ortsgruppe Ochsenhausen) hielt die Festrede, in der er unter anderem ausführte: Tausende von Jahren seien vergangen seit der Zeit, in der die Heiden zur Sommerwende eine Feier begingen, die Baldur, dem Gott des Frühlings und der Sonne, geweiht war.

„Die heidnischen Vorfahren haben als Symbol des Kampfes zwischen Licht und Finsternis ein Feuer entzündet, das ihnen so heilig war, dass sie Teile des Feuers mit nach Hause nahmen. In diesem Kampf (…) war ihnen das Hakenkreuz ein Sonnenball, der ihnen die Kraft zur Überwindung der finsteren Mächte gab. Das am heutigen Tag der Jugend abgebrannte Feuer soll allen Hass und alle Unlust verbrennen und den reinen edlen Geist mit nach Hause nehmen, der zum Aufbau des neuen Reiches nötig sei“ (Rottum-Bote vom 26. Juni 1933).

Fest als Vorwand

Das Fest der Jugend ist für die NSDAP in Ochsenhausen offensichtlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verführung der Kinder und Jugendlichen.

Die Nationalsozialisten stellen die Jugend in den Mittelpunkt, nützen geschickt die Begeisterung vieler Kinder und Jugendlicher für Sport und Wettbewerb aus und führen sie nebenbei an die NS-Jugendorganisationen heran, die mit ihren Formationen und Uniformen beim Fest überall präsent sind.

Es ist unschwer sich auszumalen, dass auch die Zeremonie rund um das Sonnwendfeuer zahlreiche junge Menschen in ihren Bann gezogen haben muss.

Den eigentlichen Hintergedanken bei alledem – die Vorbereitung der Jugendlichen auf einen neuen Krieg, an dem viele von ihnen gerade einmal sechs bis zwölf Jahre später mit „opferbereiter Pflichterfüllung“ teilnehmen sollen und wo viele von ihnen töten und fallen werden – versuchen die Nationalsozialisten nicht einmal zu verschleiern.

Diese Absicht steht bis heute klar und deutlich nachzulesen in ein paar 88 Jahre alten, vergilbten Ausgaben des Rottum-Boten vom Juni 1933.