Bei der sechsten Ochsenhauser Musiknacht sind elf Bands und Solokünstler von Rock, Pop über Blues bis zur Wirtshausmusik aufgetreten.

Oliver Schiele, Vorsitzender des Ochsenhauser Gewerbevereins begrüßte die Gäste im Rathaus zur internationalen Musiknacht. „Es freut mich Ihnen Sängerin Christine Schmidt in Begleitung von Steffi Sauter am Klavier und Akkordeon mit einem Mix aus Soul, Jazz und Swing des französischen Chansons ansagen zu dürfen“, eröffnete er die Musiknacht.

Die meisten Besucher hatten sich für zwei bis drei Veranstaltungen entschieden. Der Shuttle-Bus wurde rege in Anspruch genommen. Man kam mit den Besuchern ins Gespräch und erfuhr, was sie schon gehört hatten und wohin sie noch wollten. Am weitesten vom Marktplatz entfernt war wohl das Café Schäfers, in dem Rockbarde King Ralf die Gäste mit Klassikern der Rockmusik unterhielt.

Im Café Crumbles trat Two or Company auf. Die Sängerin Claudia Kocian begrüßte die Gäste auf englisch und französich, da es sich ja um eine internationale Musiknacht handelte. In der Weinstube Bauman trat Shokee & Sands auf, im Café Grieser das High Tension Orchestra mit zwölf Musikern und einem fünfköpfigen Bläsersatz und im Stadtcafé Hampp Paulas Livingroom.

In diese drei Locations musste man sich bis zur Band durchkämpfen. Es schien so, als wollten alle dorthin. Einmal angekommen, wollte man auch gar nicht mehr weg. Die Bands gaben Vollgas, die Tanzflächen waren voll und die Zuhörer von den Partypeople aus Ochsenhausen fasziniert.

Auch in der Pilsbar Revanche gefiel es den Besuchern. Dort trat One Vision auf, mit Covermusik aus verschiedenen Stilrichtungen. In der Pizzeria Alte Post begeisterte Antonio Novembre die tanzwütigen Gäste und sorgte auch hier für eine Bombenstimmung.