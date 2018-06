Der Tischtennisbundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen wird künftig seine Heimspiele wieder in Ochsenhausen austragen. Wie TTF-Präsident Kristijan Pejinovic und Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel bei einem Pressetermin mitteilten, gilt dies mit Beginn der neuen Saison am 28. August für Bundesliga- und Champions-League-Spiele. Allerdings muss der Ochsenhauser Gemeinderat dies noch formal in seiner Sitzung am kommenden Dienstag bestätigen. Die Spiele finden in der Dr. Hans-Liebherr-Sporthalle statt.

20 Jahre haben die Tischtennisfreunde ihre Heimspiele in der Biberacher Paul-Heckmann-Sporthalle ausgetragen. So richtig heimisch geworden sind sie dort nie. Auch nicht bei den Gastspielen in Ulm, Stuttgart, Markdorf oder Bamberg, wo die TTF in den vergangenen Jahren immer wieder mal Spitzenspiele ausgelagert haben, um mehr Zuschauern Spitzentischtennis zu ermöglichen, aber auch um Mehreinnahmen zu generieren. Jetzt haben sie sich bewusst für einen anderen Weg entschieden: „Wir freuen uns sehr, dass wir sozusagen wieder nach Hause kommen und unseren Fans, Partnern und Sponsoren vor der eigenen Haustür Spitzensport bieten können“, ist Pejinovic überzeugt von der Entscheidung. Jahrelang musste man in Biberach spielen und die ständig steigenden logistischen Herausforderungen bewältigen. „Das wird für uns natürlich deutlich einfacher, auch weil die Halle unmittelbar neben dem Tischtennisleistungszentrum angesiedelt ist. Zudem ist die Halle einfach klasse“, schwärmt Pejinovic.

550 Zuschauer werden maximal in der Liebherr-Sporthalle Platz finden, auch die Spiele gegen den deutschen Rekordmeister Düsseldorf in der Bundesliga oder Orenburg in der europäischen Königsklasse sollen dort stattfinden. „Wir werden uns sicher etwas einfallen lassen, wie man diese Partien etwa mit schwächeren Spielen in der Bundesliga kombiniert, um allen Zuschauern die Chance zu geben, unsere Spieler zu sehen.“ Die Feuertaufe hat die Halle bereits am Ende der vergangenen Saison bestanden, als im Play-off-Spiel gegen Saarbrücken ein ausverkauftes Haus für sehr viel Stimmung sorgte. Die hat auch Bürgermeister Andreas Denzel miterlebt und so sich für das Vorhaben der TTF eingesetzt. „Ich gehe schon davon aus, dass der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung folgen wird und der TTF keine Steine in den Weg legt.“

TTF als wichtiger Imageträger

Denzel und seine Mitarbeiter, allen voran Stadtmarketing-Chef Konstantin Egle, waren in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, Gespräche zu führen, um die Halle für alle vorgesehen Spiele der TTF freizubekommen. „Das war nicht immer einfach, aber wir haben es geschafft“, so Egle, der die TTF als wichtigen Imageträger der Stadt bezeichnet, genau wie sein Chef: „Die TTF werden mit Liebherr, Landesakademie und Öchsle in einem Atemzug genannt und machen unsere Stadt weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt“, umschreibt Andreas Denzel den Stellenwert der Tischtennisfreunde für die Rottumstadt. Tischtennis und die TTF im Speziellen seien einfach ein positiv besetztes Thema, ohne Skandale und Doping.

So sollen also die TTF ihren neuen Slogan „Wir für Ox. Hier kommen wir her, hier schlagen wir auf“ umsetzen. Dies tun sie auch acht Tage vor dem eigentlichen Bundesligastart schon. Am Samstag, 20. August, präsentiert sich der Verein auf dem heimischen Marktplatz mit einem Tischtennis-Open-Air. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr auf dem Ulmer Münsterplatz folgt nun die Wiederholung in Ochsenhausen. Neben einem Turnier in zwei Leistungsklassen wird es auch einen Fun-Parcours geben. „Wir wollen so unseren Fans Dankeschön sagen und sie für die kommende Saison begeistern“, nennt Kristijan Pejinovic die Ziele dieser Aktion.