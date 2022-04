Am Mittwoch oder Donnerstag hatten Diebe in Ochsenhausen offensichtlich Durst. Zwischen 22 und 5.30 Uhr betraten Unbekannte einen Stall im Schloßbezirk. Dort brachen sie die Tür zum Aufenthaltsraum auf und gelangten so ins Innere.

Die Täter nahmen aus dem Kühlschrank mehrere Flaschen alkoholhaltiger Getränke. Diese machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit.

Die Polizei in Ochsenhausen (07352/202073) hat die Ermittlungen aufgenommen.