In der Nacht zum Donnerstag ist versucht worden, in eine Firma in Ochsenhausen im Gewerbegebiet Untere Wiesen einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Unbekannte, eine Tür aufzuhebeln. Diese war jedoch zu stabil. Der Einbrecher musste unverrichteter Dinge flüchten. Ihn sucht jetzt die Polizei in Ochsenhausen (Telefon 07352/202050).