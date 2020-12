Einbrecher scheitert an Eingangstür

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in Ochsenhausen versucht in ein Gebäude in der Innenstadt einzubrechen. Doch laut Polizei scheiterte er mit dem Versuch. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Wie die Polizei berichtet, machte sich der Unbekannte zwischen Samstag und Montagabend an einem Geschäft am Marktplatz zu schaffen. Dort wollte er die Eingangstür aufhebeln, was ihm nicht gelang. Jetzt ermittelt die Polizei aus Ochsenhausen (Telefonnummer 07352/202050) gegen den Täter. Die Polizei weist darauf hin, dass der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ochsenhausen und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.