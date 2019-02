Einbrecher klaut Geld aus Automaten

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag in ein Gebäude auf dem Marktplatz in Ochsenhausen eingebrochen. Laut Polizeibericht erbeutete der Einbrecher Geld.

Gegen 0.30 Uhr hatte der Täter die Tür eines Gebäudes auf dem Marktplatz mit Gewalt geöffnet. Im Gebäude fand er einen Automaten. Auch diesen brach er auf und erbeutete das dort gelagerte Geld. Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Tatort viele Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern des Polizeipostens Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) erste Hinweise auf den Unbekannten.