Einbrecher klauen Geld und Notstromaggregat

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Hütte beim Modellflugplatz in Ochsenhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Einbruch am Dienstagabend gegen 19 Uhr bemerkt. In der Hütte fehlte neben Geld auch ein Notstromaggregat.

Unbekannte hatten die Tür zur Hütte aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Dort nahmen sie Geld aus einer Kasse und entfernten ein Brett. Darunter befand sich das Aggregat. Das schwere Gerät nahmen die Täter mit. Zurück ließen die Einbrecher ihre Spuren. Diese sicherten Beamte des Polizeipostens Ochsenhausen (Telefon 07352/202050). Jetzt sind die Ermittler auf der Suche nach den Dieben und der Beute. Die Polizei rät, auch Hütten richtig zu sichern und Geld oder Wertsachen an sicheren Orten aufzubewahren.