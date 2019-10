Einbrecher in Ochsenhausen unterwegs

Zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch ist es am Mittwoch in Ochsenhausen gekommen. Das berichtet die Polizei. Laut Polizeimeldung müssen die Einbrecher am späten Nachmittag zunächst auf einen Balkon in der Schulstraße geklettert sein. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ins Haus. Darin fanden sie Geld und Schmuck, womit die Unbekannten flüchteten. In der Gartenstraße wollten die Einbrecher eine Terrassentür aufhebeln. Doch die hielt stand. So blieben die Täter ohne Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0731/1880 melden. Die Polizei rät, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie man das macht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ochsenhausen ist diese unter Telefonnummer 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, neutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.

