Einbrecher hebeln Tür an Häusern auf

Einbrecher haben sich am Montagabend an zwei Häusern in Ochsenhausen zu schaffen gemacht. Die Täter waren zwischen 18 und 20 Uhr an einem Haus in der Kreuzhalde zu Gange. Ein zweites Haus in der Friedenslinde war im Zeitraum zwischen 9 Uhr bis 19.30 Uhr das Ziel der Diebe. Beides Mal hebelten sie eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand flüchteten sie jeweils ohne Beute. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren an den Tatorten. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweis unter Telefon 07352/20200. Sie prüft auch, ob die Taten zusammen hängen.