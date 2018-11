Einbrecher hauen ohne Beute wieder ab

In ein Gebäude auf dem Marktplatz in Ochsenhausen ist am Wochenende eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei nichts gestohlen.

Die Einbrecher hebelten an dem Gebäude eine Tür auf. So gelangten sie in das Innere. Hier brachen sie eine weitere Tür auf und kamen in Büros. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entwendeten die Täter nichts. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.