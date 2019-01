Bei einem Einbruch in Ochsenhausen haben unbekannte Täter am Sonntag keine Beute gemacht. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Memminger Straße zwischen 15 Uhr und Mitternacht ein Fenster auf und gelangten so in die Küche. Im Haus durchsuchten sie Schränke.

Da sie laut Polizei nichts Brauchbares fanden, flüchteten sie ohne Beute. Die Polizei (Telefon 07352/202050) sucht nun nach den Tätern. Spezialisten sicherten Spuren.