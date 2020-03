Einbrecher flüchtet ohne Beute

Ohne Beute blieb am Dienstag ein Unbekannter in Ochsenhausen. Wie die Polizei berichtet, entdeckte eine Zeugin zur Mittagszeit eine aufgebrochene Tür zu einem Lagerraum an einem Gebäude in der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter hatte diese gewaltsam geöffnet. Er hatte offenbar den Raum durchsucht, aber nichts Brauchbares gefunden. Unerkannt war der wieder geflüchtet. Zurück blieb ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.