Einbrecher erbeutet in Ochsenhausen Geld und Schmuck

Ein Unbekannter ist am Mittwoch in Ochsenhausen in ein Haus eingebrochen und hat dort Geld und Schmuck erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für die Tat. Laut Angaben der Polizei versuchte der Täter am Mitwoch zwischen 14 und 20 Uhr an einem Gebäude in der Straße „Zum Ziegelweiher“ eine Tür aufzubrechen. Das gelang ihm nicht, worauf er das Glas einer Tür einwarf und die Tür entriegelte. Im Haus fand er Schmuck und Geld. Mit der Beute gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise und fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07351/4470 melden.