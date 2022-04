Einbrecher erbeutet Geld und Wertsachen

Aus einem Gebäude in Ochsenhausen hat ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag Elektrogeräte und Geld entwendet. Wie die Polizei berichtet, schlug der Unbekannte zwischen 20 und 5.45 Uhr an dem Gebäude in der Kolpingstraße die Scheibe einer Glastür ein. Er durchsuchte die Räume und brach dazu auch noch weitere Türen auf. In einem Büro fand er etwas Geld und Elektrogeräte.

Schließlich stieß der Unbekannte auf einen Tresor. Schnell hatte er den Schlüssel dazu gefunden. Auch aus dem Wertschrank nahm er Wertsachen mit. Mit dieser Beute machte sich der Einbrecher auf und davon.

Ihn sucht jetzt die Polizei Biberach die wegen des Einbruchs ermittelt. Hinweise nimmt sie unter Telefon 07351 / 44 70 entgegen. Die Ermittler mahnen, in Firmen und Geschäftsräumen über Nacht oder freie Tage kein Geld zu lassen. Denn darauf haben es Einbrecher abgesehen, heißt es.