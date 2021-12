Einbrecher erbeuten Bargeld

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen im Landkreis Biberach unterwegs gewesen. In Ochsenhausen und Schemmerhofen erbeuteten sie Bargeld. Das berichtet die Polizei.

Bereits am Freitag gegen 3.15 Uhr waren Einbrecher nach Zeugenangaben in Schemmerhofen zu Gange. In der Lindenstraße öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten die Täter verschiedene Räume und stießen auf einen Tresor. Den nahmen sie mit und brachen ihn außerhalb des Hauses auf. Das Geld, das sie im Tresor fanden, nahmen sie mit. Die Kriminalpolizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun, was genau gestohlen wurde.

Am Montag hebelten Unbekannte zwischen 0.15 und 9.30 Uhr die Tür eines Geschäfts in Ochsenhausen auf. Sie durchsuchten das Gebäude und flüchteten mit dem erbeuteten Geld. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag, gegen 3.45 Uhr, waren auch in Mittelbiberach Einbrecher unterwegs. In der Biberacher Straße brachen sie das Fenster eines Geschäfts auf. Im Gebäude machten sie sich auf die Suche nach Beute, dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Polizei vermutet, dass sie folglich schnellstens flüchteten und deshalb nichts stehlen konnten. Das Polizeirevier Biberach ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 07351/4470 zu melden.