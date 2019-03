Einblicke in die Anfänge einer Geschäftsidee

Der Neigungskurs Wirtschaft der Jahrgangsstufe eins am Gymnasium Ochsenhausen hat aus erster Hand erfahren dürfen, wie die Gründung und die Weiterentwicklung eines Unternehmens ablaufen kann. Kursleiter Frank Heckelsmüller hatte hierfür Wilfried King, einst Geschäftsführer bei Liebherr Hausgeräte und Gründer des Ochsenhauser Unternehmens „Fontana di Secco“, eingeladen.

King, der mobile Prosecco-Zapfmaschinen entwickelt und auf dem Markt gebracht hat, gewährte den Oberstufenschülern Einblicke in die Anfänge seiner Geschäftsidee, nahm sie mit auf die Reise durch einen Prozess, in dem viel getüftelt, im Kontakt mit Wissenschaftlern getestet, und auch Rückschläge überwunden werden mussten, bis ein marktreifes Produkt zur Verfügung stand.

Dass mitunter das Marketing mindestens genauso schwierig sein kann wie die Produktentwicklung, war dem Unternehmer eine ebenso wichtige Botschaft wie sein Lebensmotto: „Es sind die Phantasten, die die Welt in Atem halten, nicht die Erbsenzähler.“ King erläuterte sein Credo dahingehend, dass die deutsche Wirtschaft nur dann dauerhaft erfolgreich in einer globalisierten Welt bestehen könne, wenn man sich nicht damit begnüge, technologisch voranzuschreiten – man müsse stattdessen vorausrennen. Wie das funktionieren kann, demonstrierte er an mitgebrachtem Anschauungsmaterial. Dazu gehört auch sein neuestes Projekt: eine Champagner-Zapfanlage.