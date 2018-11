Ein Weltflug mit zahlreichen Abenteuern

Auf großes Interesse ist der Vortrag über den Weltflug des Barons Friedrich-Karl von Koenig-Warthausen vor 90 Jahren gestoßen. Knapp 300 Zuhörer kamen am Donnerstagabend in die Kapfhalle nach Ochsenhausen, um den Erzählungen von Hans-Christoph von Koenig, Sohn des Weltfliegers, über das Abenteuer zu folgen.

Seit September widmet sich eine Ausstellung in der alten Schule in Wennedach dem Weltflug. Wie Mitorganisator Johannes Angele am Donnerstag bekannt gab, endet diese nun nicht wie geplant Ende November, sondern wird bis zum 23. Dezember verlängert. Bevor Hans-Christoph von Koenig die Bühne betrat, sagte Angele in seiner Einführung, dass der Weltflug vor 90 Jahren ein „viel beachtetes Ereignis“ gewesen sei. „Heute ist es nur noch Insidern bekannt.“ Hans-Christoph von Koenig schilderte eine gute Stunde lang das Abenteuer seines Vaters, der seinerzeit auf Schloss Sommershausen lebte, und was dieser auf seiner 15-monatigen Reise in den Jahren 1928 und 1929 erlebt hatte. Johannes Angele projizierte dazu Bilder auf die Leinwand. „Im Jahr 1928 war das überwiegende Verkehrsmittel noch das Pferdegespann“, sagte von Koenig. Mit diesem Vergleich wolle er die Zuhörer in die damalige Zeit mitnehmen. „Das erste BMW-Modell kam erst ein Jahr später auf den Markt.“

Hans-Christoph von Koenig schilderte den Werdegang seine Vaters als Pilot. Als der 22-Jährige 1928 in der Nacht vom 11. auf den 12. August vom Berliner Flughafen Tempelhof mit einem 20-PS-Leichtflugzeug zu seinem 1800 Kilometer Nonstopflug nach Moskau startete – es war sein erster Nachtflug überhaupt – habe er circa 25 Stunden Flugerfahrung mit Motorflugzeugen gehabt. Das Ziel von „FK“, wie ihn sein Sohn nannte, war der Hindenburg-Pokal als Anerkennung für seine fliegerische Leistung, dotiert mit 10 000 Reichsmark. „Das entspricht heutzutage einer Kaufkraft von 35 000 Euro.“

Weil der Baron kurz vor Moskau notlanden musste, reichte es noch nicht zum Hindenburg-Pokal. Und so ging es weiter. Schließlich flog er um die ganze Welt. Hans-Christoph von Koenig schilderte die einzelnen Stationen dieser Reise, gespickt mit Anekdoten. Diese sorgten für manchen Lacher, verdeutlichten aber auch, dass die Mission von „FK“ keine ungefährliche war. Beispielsweise, als plötzlich in fünf Meter Entfernung das Kreuz eines orthodoxen Kirchturms auftauchte, ein Angriff von Steinadlern im Kaukasus abgewehrt werden musste, das Flugzeug auf einem Berg-Plateau beinahe in den Abgrund gerutscht wäre oder eine Notlandung in einem Gemüseacker endete, unweit einer Hochspannungsleitung.

Hans-Christoph von Koenig erzählte von Verständigungsschwierigkeiten in Asien, einer Notlandung auf einer unbewohnten Insel im Persischen Golf („FK“ war im Übrigen Nichtschwimmer) und der Romanze mit der Kronprinzessin von Siam, Pantip Tanim. Präsentiert wurde auch die einzige Filmsequenz, die es vom Weltflug gibt. Friedrich-Karl von Koenig-Warthausen war zu Besuch in Hollywood bei Carl Laemmle, dessen Team ihn beim Abflug filmte. Schauspielerin Greta Garbo wollte eine Runde mitfliegen, erzählte von Koenig. Ihre Management hätte ihr es aber untersagt.

Mehr als 20 Notlandungen habe sein Vater am Ende verzeichnet. „Der Pilot selbst blieb bis auf ein paar Blessuren aber heil.“ Stattdessen musste er nach einem Autounfall in den USA zwei Monate im Krankenhaus verbringen. Anschließend ging es wieder nach Hause. Hans-Christoph von Koenig schloss mit einem Ausblick. Schließlich könne in zehn Jahre 100 Weltflug gefeiert werden. „Planen wir dann eine Jubiläumsbriefmarke? Oder etwas ganz anderes? Warten wir es einfach ab.“