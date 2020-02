Ein Vierteljahrhundert auf dem Ochsenhauser Wochenmarkt

Eine besondere Überraschung hat es für eine Verkäuferin auf dem Ochsenhauser Wochenmarkt am vergangenen Valentinstag gegeben: Bürgermeister Andreas Denzel überreichte Zenta Kohler einen Blumenstrauß und gratulierte ihr zu ihrem Arbeitsjubiläum. Kohler verkauft seit 25 Jahren Käse- und Molkereiprodukte auf dem Ochsenhauser Wochenmarkt.

Wie es im Bericht der Stadt Ochsenhausen heißt, hatte der Standbetreiber Oliver Leyh vom „Käseparadies“ in Bad Wurzach die kleine Überraschung organisiert. Er gratulierte seiner Verkäuferin mit einer Urkunde und einem spontanen Sektempfang. Den Glückwünschen für die „fleißigste, beste Verkäuferin“, wie sie der Molkereifachmann nannte, schlossen sich auch einige Stammkunden an.

Passionierte Theaterspielerin

Die 64-jährige Zenta Kohler hat am 1. Februar 1995 als Verkäuferin für Käse- und Molkereiprodukte beim damaligen Standinhaber Otto Vogler auf dem Ochsenhauser Wochenmarkt angefangen. So habe sie neben dem Bauernhof, ihrem Haushalt und den Kindern noch etwas zum Einkommen der Familie beitragen können, berichtete sie laut Pressemitteilung. Bereut habe sie diesen Schritt nie: „Ich habe auch hier im Käsestand viel Theater“, bemerkte Kohler schmunzelnd, die rund um Ochsenhausen auch als passionierte Theaterspielerin bekannt ist. Und inzwischen wisse auch ihre ganze Familie, dass der Wochenmarkttermin einmal in der Woche von ihr für nichts anderes aufgegeben wird. „Da lasse ich nicht mit mir verhandeln“, so die Jubilarin.

Auch der Bürgermeister war laut Bericht froh, die Mittelbucherin für ihre langjährige Tätigkeit ehren zu können. „Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand so viele Jahre beim quasi selben Arbeitgeber bleibt“, sagte er. Und auch für den Ochsenhauser Wochenmarkt sei es sehr gut, wenn es Standbetreiber und Verkäufer gebe, die die Stadt beleben. Zudem sei es besonders schön, wenn „Verkäufer und Kundschaft ein so herzliches Verhältnis zueinander haben, wie es hier zu beobachten ist“, sagte Denzel. Er lobte auch die Treue des Standbetreibers, der vor sieben Jahren den Stand übernommen hat.