Ein „Verwaltungsprofi“ tritt ab

Diese Laufbahn ist in der heutigen Berufswelt durchaus außergewöhnlich: Werner Steigmiller hat 12 189 Tage bei der Stadtverwaltung Ochsenhausen gearbeitet. Mehr als 33 Jahre lang ging er im Rathaus ein und aus, fast 30 Jahre davon als Hauptamtsleiter. „Heute können wir mit Fug und Recht von einer Ära sprechen, die zu Ende geht“, sagte Bürgermeister Andreas Denzel bei der offiziellen Verabschiedung Steigmillers am Dienstagabend im Rathaus-Foyer. Das Rathaus spielte für den 62-Jährigen schon in Kindertagen eine wichtige Rolle.

Mit einer Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst beim Erlenmooser Bürgermeisteramt im Jahr 1976 startete Steigmiller seine berufliche Laufbahn. Es folgte ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt, danach ein vergleichsweise kurzes Intermezzo beim Landratsamt Biberach. Im Oktober 1984 kam Steigmiller zur Stadt Ochsenhausen, wo er zunächst das Steueramt übernahm. Damals gab es noch zwei deutsche Staaten, Helmut Kohl war Kanzler und der VfB Stuttgart wurde Deutscher Meister – mit diesen Stichworten machte Personalratsvorsitzender Olaf Göttert den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft deutlich, wie lange der erste Arbeitstag von Steigmiller in Ochsenhausen zurückliegt.

Damit kehrte Steigmiller quasi zu seinen Wurzeln zurück. Denn der Stadtoberamtsrat besuchte nach der Grundschule das Progymnasium Ochsenhausen, das damals im Rathaus untergebracht war. Aufgewachsen ist Steigmiller direkt neben dem Rathaus. Bis 1988 wohnte er im Gebäude Marktplatz 2. Fast 62 Jahre lang war das Rathaus damit Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. „Eine so lange örtliche und berufliche Verbindung zum Rathaus ist schon etwas Besonderes, auf das ich stolz bin“, sagte Steigmiller. In seiner Rede dankte er unter anderem Bürgermeister Denzel („Durch seine ausgleichende Art hat er mir gezeigt, wie man mit Geduld und Vernunft gute Ergebnisse erzielen kann“) und Max Herold. Der Bürgermeister a.D. habe ihn nicht nur eingestellt, sondern ihm auch den Aufstieg ermöglicht.

Als Hauptamtsleiter hatte Steigmiller eine Schlüsselposition im Rathaus inne, ist er doch der interne Leiter der Verwaltung. Personalwesen, Wahlen und Abstimmungen abwickeln, Verwaltungsleiter des ehemaligen städtischen Altersheims St. Theresia, Ratsschreiber und viele Jahre auch Standesbeamter – „in seinen zahlreichen Aufgabengebieten hat sich Steigmiller eindrucksvoll bewährt und hervorragende Arbeit geleistet“, sagte Denzel. Steigmiller sei ein „Verwaltungsprofi“. Gradlinig, zuverlässig, loyal – diese Eigenschaften attestierte ihm der Rathauschef: „Für mich waren Sie stets ein wertvoller Berater und ein Vorbild – nicht zuletzt auch aufgrund der hohen sozialen Kompetenz, die Sie haben.“ Die Kollegen und er würden ihn sehr vermissen. Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedung vom Cello-Orchester der Jugendmusikschule.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicke ich nun in meine Zukunft als Pensionär“, sagte Steigmiller. Er nutzte diesen Abend im Rathaus-Foyer auch, um seiner Familie, insbesondere seiner Frau Rita, zu danken: „Sie hat es mir durch ihren Beistand ermöglicht, dass ich trotz angeschlagener Gesundheit doch all die Jahre physisch wie psychisch gut bewältigen konnte.“ Zu seiner Nachfolgerin, Tanja Oelmaier, sagte er: „Ich kenne eigentlich niemanden, der mit so viel analytischem Verstand ausgestattet ist und oft sehr komplexe Sachverhalte in verständliche Worte fassen kann, um gute Lösungen zu finden.“ Das habe sie beispielsweise beim Betreiberwechsel des Altenzentrums unter Beweis gestellt. Ochsenhausen wünsche er weiterhin eine gute Zukunft: „Die Verabschiedung durch Euch hat mich sehr gerührt.“

In drei Jahrzehnten ist viel passiert

Werner Steigmiller berichtete auch darüber, was sich seit 1984 in der Verwaltung und der Stadt alles verändert hat. „Spontan fällt mir die EDV ein“, sagte der Pensionär. So habe es anfangs nur einen Bildschirm als Erfassungsgerät gegeben: „Diesen Bildschirm haben sich das Einwohnermeldeamt, die Stadtkasse und das Hauptamt geteilt.“ Darüber hinaus habe sich viel in Sachen Kinderbetreuung getan. „Zu Beginn meiner Arbeit gab es gar keinen städtischen Kindergarten in Ochsenhausen. Im Teilort Mittelbuch war der einzige kommunale Kindergarten“, sagte er. Jetzt besuchten über 120 Kinder entweder das städtische Familienzentrum mit vier Gruppen, zwei Krippengruppen oder eine Außengruppe in Laubach.

„Das Thema Asylbewerber und Integration hatte zu Beginn meiner Arbeit gar keine Relevanz für die Gemeinden“, so Steigmiller. Das sehe heute ganz anders aus und betreffe Verwaltung, Kindergärten und Schulen bei vielen Entscheidungen. Denzel erinnerte daran, dass Steigmiller beim bislang einzigen Bürgerentscheid in der Geschichte Ochsenhausens die Verantwortung dafür trug, dass alles mit rechten Dingen zuging. Im Jahr 2010 stimmten die Bürger über den Standort der Werkrealschule ab.