Ein ungewöhnliches, aber erfolgreiches Jahr geht zu Ende

Die Corona-Panedmie hatte auch in diesem Jahr viele Auswirkungen auf den Pferdesport.

„Normal“ galt auch nicht im Jahr 2021. Seit März 2020 wurden das öffentliche Leben, unsere Gesellschaft und auch der Sport von einer Pandemie getroffen, die niemand von uns je erlebt hat. Wir alle mussten unsere Arbeit und unsere Gewohnheiten fast von einem Tag auf den anderen komplett umstellen, dazu zählte auch das Miteinander im Stall und im Vereinsleben.

Dennoch konnten unsere Mitglieder das Beste daraus machen und in der zweiten Saison, die durch coronabedingte Turnierabsagen geprägt war und auch weiterhin unter verschärften Bedingungen, zahlreiche Turniererfolge sammeln. Besonders hervorheben möchten wir hier unsere Jugend. Sie nahm an Sichtungslehrgängen, am Fördergruppenturnier in Tübingen sowie der Kreismeisterschaft erfolgreich teil. Ganz besonders freut es uns hier, dass Emmy Dumbach Platz 3. in der Kreismeisterschaft belegte und Hanna Oelmaier in der Gesamtwertung mit dem PSK Platz 8. beim Fördergruppenturnier in Tübingen erzielte.

Seit Mitte des Jahres ergänzt Carina Duelli unseren Verein durch ihre Dressurstunden. Sie selbst ist Pferdewirtschaftsmeisterin und hoch erfolgreich bis zur Klasse S. Auch weiterhin bietet Natalie Steinhauser ihre stark nachgefragten Springstunden an. Sie konnte in der geprägten Saison 2021 stolze 58 Siege und Platzierungen erzielen. Aber auch andere Vereinsmitglieder vertraten das RSZ am Bussenberg sehr erfolgreich. Delia Prümmer startete dieses Jahr mit ihrer Easy Fly richtig durch und konnte viele Platzierungen, unter anderem für Siege, auf ihrem Konto verbuchen. Insgesamt war die Turniersaison ein voller Erfolg. Insgesamt erritten sich die Turnierreiter 160 Siege und Platzierungen.

Besonders freut es uns, dass für die nächste Saison nun auch Dressurreiter für unseren Verein starten werden. Sie konnten im diesen Jahr bereits schon sehr erfolgreich für ihren bisherigen Reiterverein starten.