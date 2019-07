Ein starker Jahrgang verabschiedet sich von der Realschule

Unter dem Motto „RELAX – die Könige verlassen den Hof“ hat die Realschule Ochsenhausen (RSO) ihre Absolventen verabschiedet. In der voll besetzten Kapfhalle erhielten alle Zehntklässler das Zeugnis der mittleren Reife.

Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst in der Klosterkirche bedankte sich Schulleiter Frank Eckardt zu Beginn der Feier bei den Schülern, Eltern und dem gesamten Team und lobte die tollen Leistungen des Abschlussjahrgangs. Besonders freute ihn, dass alle Schüler bestanden haben. „Die Verschiedenheit der Wege, die ihr mit eurem Abschluss einschlagen könnt, zeigt die Möglichkeiten unseres Realschulabschlusses – dazu alles Gute und unsere besten Wünsche.“ Die Schüler haben sich auf einer Tafel verewigt, so „bleibt ihr in unserer Schule – und in unseren Herzen“, sagte Eckardt.

Humorvoller Blick zurück und voraus durch den Schülersprecher

Gekonnt moderiert wurde die Abschlussfeier von Sophia Ziesel. Musikalisch umrahmt vom Musikkurs der Zehntklässler war der Beitrag der Klasse 10a ein stimmungsvoller Tanz. Schülersprecher Luis Wiest warf in seiner humorvollen Rede einen Blick zurück und nach vorne, bevor die Elternbeiratsvorsitzende Julia Bergmann in Gedichtform den Absolventen die Glückwünsche der Elternschaft überbrachte.

Nach einem Video der Klasse 10b, in dem die Jugendlichen ihre Lehrer auf lustige Art und Weise parodierten, erlaubte der Ochsenhausener Bürgermeister Andreas Denzel in seiner Rede den Abschlussklassen, sich nach Jahren intensiver Arbeit „heute wie Könige zu fühlen“, um sie dann in den nächsten Lebensabschnitt „als Erwachsene“ zu verabschieden.

Stadt belohnt Engagement

Zudem überreichte er Emelie Braig (Klasse 10b) für ihr herausragendes soziales Engagement den Preis der Stadt Ochsenhausen. Die Klasse 10c tanzte anschließend in einem Video durch das Schulhaus und sämtliche Fächer. Den ersten Teil des Programms beendete für die SMV Janik Pflug, der den aktuellen Schülersprecher Luis Wiest würdigte und ihm ein Geschenk überreichte.

Nach einer 40-minütigen Pause mit Snacks und Fingerfood wurden im zweiten Teil besondere Preise der Ochsenhausener Schulen verliehen. Dabei erhielt Sophia Ziesel (Klasse 10c) den Preis für besondere Leistungen im Fach BK, Janis Peter (Klasse 10a) erhielt den Preis für besondere Leistungen in dem Fach Sport und Roman Hermann (Klasse 10b) im Fach Musik. Den Fortschrittspreis, der von Karl Geßler gestiftet wurde, erhielt der Schüler Moritz Härle (Klasse 10b) für besondere Lern- und Leistungsfortschritte.

Dann war der wichtigste Moment des Abends gekommen. Alle Schüler erhielten aus den Händen der Klassenlehrer und des Schulleiters Zeugnisse, Belobigungen und Preise. Dabei bedankten sich die Jugendlichen bei ihren Lehrern, die sie die vergangenen Jahre begleitet und auf die Abschlussprüfungen vorbereitet hatten. Mit dem Lied „We Are The Champions“ und einer gemeinsamen Aufräumaktion wurden die Klassen verabschiedet und ein nach einhelliger Meinung sehr gelungener Abend endete.

Alle Namen auf einen Blick

Ochsenhausen: Lorin Akalin, Nalin Akalin, Dicle Atila, Koray Boyaci, Briana Elsner, Annika Gruber, Tim Hörner, Olimpija Jurgenson, Christina Kaiser, Hanna Nobis, Janet Özdem, Florian Pushkolli, Ali Sahin, Wojciech Stephan, Anton Stiben, Anna Track, Sena Türk, Sophia Ziesel.

Bellamont: Benja Gerster, Natalie Hirscher, Silas Miller, Lisa Wiedermann.

Berkheim: Caroline Thegler.

Brunnen: Nino Marschall.

Dettingen: Lea Rapp.

Edenbachen: Jaqueline Schwanse. Eichbühl: Magdalena Hauffe. Englisweiler: Leon Kienle.

Erlenmoos: Marie Habrik, Natalia Mozler, Selina Seitz.

Füramoos: Carla Fleischer-Daiber. Goppertshofen: Micha Bareis, Michelle Geib, Helena Härle, Roman Hermann.

Gutenzell: Christoph Högerle, Leonie Liebscher.

Haslach: Simon Dengler, Johanna Müller, Lorena Simmler, Jennifer Sonntag.

Hattenburg: Robin Kappler.

Hedelberg: Sebastian Holzmüller, Lara Stark.

Hirschbronn: Tim Brauchle.

Hürbel: Nico Hoffmann.

Kreuzmühle: Robin Dengler.

Laubach: Janis Bundschu, Adrian Maikler, Luis Wiest.

Laupertshausen: Leonie Steiner. Maselheim: Michael Grimm, Moritz Härle.

Mittelbuch: Nico Beck, Nick Dürr, Franziska Ewertz, Berat Gürbüz, Melina Häckler, Laura Karl, Jannis Licht, Johanna Sproll.

Murrwangen: Sylvia Pfister, Vincent Pfister.

Oberstetten: Jasmin Pfaller, Liana Volk.

Reinstetten: Emelie Braig, Moritz Haag, Elias Hampp, Michelle Kehrer, Antonia Schuler, Annika Wild. Ringschnait: Tim Horvath, Fabian Schmidt, Gina Marie Senz.

Rot: Leonie Angele, Lea Laupheimer, Janis Peter, Carla Wiest. Rottum: Janina Maierhans, Matthias Wanner.

Spindelwag: Emanuel Schmid. Steinhausen: Angelina Aßfalg, Aylin Wenger.

Zell: Elias Hirsch, Dominik Peter.

Belobigungen: (Notendurchschnitt von 1,8 bis 2,2)

Angelina Aßfalg, Koray Boyaci, Simon Dengler, Michelle Geib, Moritz Haag, Marie Habrik, Roman Hermann, Elias Hirsch, Natalie Hirscher, Sebastian Holzmüller, Laura Karl, Michelle Kehrer, Lea Laupheimer, Adrian Maikler, Hanna Nobis, Janis Peter, Jasmin Pfaller, Sylvia Pfister, Emanuel Schmid, Johanna Sproll, Lara Stark, Leonie Steiner, Anna Track, Sena Türk, Carla Wiest.

Preise: (Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,7)

Nico Beck, Emilie Braig, Nick Dürr, Franziska Ewertz, Carla Fleischer-Daiber, Berat Gürbüz, Melina Häckler, Helena Härle, Moritz Härle, Magdalena Hauffe, Olimpija Jurgenson, Leon Kienle, Jannis Licht, Janina Maierhans, Silas Miller, Lea Rapp, Antonia Schuler, Luis Wiest, Annika Wild, Sophia Ziesel.