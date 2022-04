Ein Spitzenensemble im Bräuhaussaal

Bei seiner öffentlichen Generalprobe im gut gefüllten Bräuhaussaal hat das Landesjugendorchester Baden-Württemberg (LJO) das Publikum begeistert. Entgegen dem alten Theater-Aberglauben werden trotz dieses mitreißenden Probenfinales auch die bevorstehenden Konzerte bestens gelingen und das Landesjugendorchester als ein Ensemble der Spitzenklasse bestätigen.

Seit inzwischen 50 Jahren kommen im Landesjugendorchester zweimal jährlich die größten Nachwuchstalente zwischen 13 und 20 Jahren aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammen, um mit renommierten Dirigenten, Dozenten und Solisten Werke der sinfonischen Orchesterliteratur einzustudieren. Dirigent Johannes Klumpp, seit 2020 künstlerischer Leiter der Heidelberger Sinfoniker, hat dabei, das zeigte schon die Generalprobe, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganze Arbeit geleistet und die unbändige Spielfreude der jugendlichen Orchestermitglieder mit technischer und interpretatorischer Perfektion gepaart.

Für die bevorstehenden Konzerte in Metzingen, Böblingen, Straßburg und Brüssel hat Klumpp bedeutende Werke der deutschen Romantik ausgewählt und zur „klassischen“ Trias Ouvertüre-Konzert-Sinfonie zusammengestellt.

Den Auftakt bildete Robert Schumanns Ouvertüre zum dramatischen Gedicht „Manfred“ op.115, die dem Orchester bereits in der langsamen Einleitung ein hohes Maß an Intonationssicherheit abverlangt. In diesem Stück zeigten sich beispielhaft die klanglichen Meriten der „deutschen“ Orchesteraufstellung – die Kontrabässe hinter den ersten Violinen, die zweiten Violinen gegenüber. Die heiklen, offenen Läufe der Violinen waren nicht nur technisch makellos, sondern verblüfften auch mit plastischen „Stereoeffekten“. Das Violinkonzert in g-moll von Max Bruch, zweites Werk des Abends, ist ein absoluter „Megahit“ der Violinliteratur und erlebte in Ochsenhausen eine hochemotionale Aufführung.

Zum einen natürlich dank der 27-jährigen ukrainischen Solistin Eva Rabchevska, die mit schönem warmen Klang, großer Musikalität, perfekter Technik – und einer herrlichen Geige punktete, einer Guadagnini aus dem Jahr 1746, die ihr anlässlich ihres ersten Preises beim internationalen Violinwettbewerb 2019 in Stuttgart zur Verfügung gestellt worden ist.

Zum anderen aber war es wunderbar zu erleben, wie Johannes Klumpp mit seinem suggestiven und temperamentvollen Dirigat den Orchesterpart plastisch und durchsichtig gestaltete und seinen jungen Musikerinnen alle Nuancen vom dreifachen Pianissimo bis zu strahlenden Ausbrüchen entlockte. Die Solistin bedankte sich für den Applaus mit Bachs Adagio aus der ersten Solosonate g-moll. Nach der Pause dann große Sinfonik mit Johannes Brahms´ 1. Sinfonie c-moll. Schon mit dem elektrisierenden Anfangsakkord war klar: Das wird eine spannungsgeladene Aufführung. Schön anzuschauen, mit welchem Einsatz und mit welcher Konzentration das Landesjugendorchester auf allen Positionen musizierte. Man hörte schöne Holzbläsersoli, klanggesättigte Streicherpassagen, ein blitzsauberes Konzertmeister-Solo, und genoss strahlende Blechbläserchoräle.

Das Publikum war begeistert und erklatschte sich als Zugabe den zündend gespielten 5. Ungarischen Tanz von Johannes Brahms. In einer kurzen Ansprache erbat Dirigent Johannes Klumpp Spenden für das Projekt „Unhide Ukraine“ und bedankte sich mit der „Melody“ des ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk.