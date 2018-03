Der formschwächelnde Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen tritt am 23. Spieltag beim SV Oberzell (Samstag, 15 Uhr) an. Lediglich einen Zähler holte Ochsenhausen aus den drei Rückrundenspielen, gegen die leicht favorisierten Hausherren soll aber mindestens ein Remis her. Die Rückkehr von Kapitän Thilo Denzel und Außenspieler David Mayer entschärft die seit Wochen angespannte Personallage.

Mit gesenktem Haupt verließen die Spieler am vergangenen Wochenende den Kunstrasen in Ochsenhausen, gegen den Aufsteiger TSV Heimenkirch stand nach unglücklichen 90 Minuten ein 0:1 auf der Anzeigetafel. „Das war natürlich ein sehr bitteres Ergebnis, die Punkte fehlen uns in der Endabrechnung“, sagte Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild. Dennoch könne er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie habe sich gewehrt und engagiert gezeigt.

Während die Defensive zumeist sicher steht und in den drei Rückrundenpartien nur drei Gegentreffer zuließ, fehlt es der Offensivabteilung mit bislang erst einem Tor an Durchschlagskraft. Der SV Oberzell gilt als spielerisch starke Mannschaft, wenngleich die Elf von Trainer Achim Pfuderer mit neun Punkten auf Rang vier auch in dieser Saison wohl nicht im Aufstiegskampf mitmischen wird.

Ähnlich schätzt Wild den kommenden Gegner ein: „Ich sehe den SV Oberzell auf Rang fünf, für die vorderen Plätze reicht es nicht ganz. Gegen mitspielende Mannschaften tun wir uns leichter. Ein Punktgewinn ist unser Minimalziel.“ Im Hinrundenspiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden, wobei insbesondere die zweite Halbzeit klar an den SV Ochsenhausen ging. „Wir wollen hinten sicher stehen, 90 Minuten engagiert spielen und dann bekommen wir sicher auch unsere Chancen“, sagt Oliver Wild. Der SV Oberzell tritt nach einem starken Auftritt beim 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Mietingen mit breiter Brust an, mit Michael Polczynski, Marco Gessler und Dominik Boos sind gleich drei Akteure wieder einsatzbereit.

Dipsizgöls Einsatz fraglich

Leiwu Anderson Gomes Dos Santos heißt der brandgefährliche Angreifer in den Reihen der Oberzeller, bislang schlug der 30-Jährige zwölf Mal zu. Stoppen soll ihn allen voran der stellvertretende Kapitän und Innenverteidiger Thilo Denzel, der wieder in die Mannschaft rücken wird. Zudem kehrt Außenspieler David Mayer zurück, vor dem Einsatz des zuletzt grippekranken Yunus Dipsizgöl steht noch ein Fragezeichen.