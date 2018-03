Ein Pflichtsieg und Wiedergutmachung

Der Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen will beim Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Heimenkirch den ersten Dreier der Rückrunde holen (Anstoß: Samstag, 15 Uhr). Im Hinrundenspiel ging der TSV mit einem 3:0 als Sieger vom Platz, daher sinnt die Mannschaft von Trainer Oliver Wild auf Widergutmachung.

Mit Platz sechs rangiert der SVO zwar derzeit im vorderen Drittel, doch aufgrund der Tabellenkonstellation kann sich das Blatt schlagartig wenden: Ein Großteil der Mannschaften, die hinter Ochsenhausen angesiedelt sind, hat zwei bis drei Partien weniger auf dem Buckel und nur wenige Punkte Rückstand. SVO-Spielertrainer Oliver Wild ist sich der prekären Ausgangslage bewusst: „Die Tabelle ist aktuell etwas verzerrt, bei einer Niederlage gegen Heimenkirch stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Am Samstag muss uns ein Sieg gelingen, wir sind zum Siegen verdammt.“

Die Gäste haben sieben Punkte weniger auf dem Konto, aber auch zwei Partien weniger absolviert. In der Vorwoche hat sich die Mannschaft von Trainer Simon Schnepf im Aufsteiger-Duell gegen den SV Mietingen mit 0:0 getrennt. Bereits im ersten Rückrundenspiel hat der TSV mit einem 1:1 gegen den Tabellenfünften SV Kehlen aufhorchen lassen. „Wir gehen mit einer leichten Favoritenrolle in die Partie, doch wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen“, sagt Wild. Nach der 0:3-Auswärtspleite in der Vorrunde habe seine Mannschaft was gutzumachen, daher werde sie voll auf Sieg spielen.

Nach dem überzeugenden 1:1-Unentschieden gegen Spitzenreiter FV Olympia Laupheim kassierte seine ersatzgeschwächte Elf am vergangenen Spieltag eine magere 0:1-Niederlage gegen den TSV Eschach – nach nur einem Zähler aus zwei Spielen steht der SVO durchaus unter Zugzwang.

Auch angesichts des anstehenden Restprogramms wäre ein Dreier immens wichtig. In der nächsten Woche reist der SVO zum SV Oberzell, am darauffolgenden Spieltag ist der Tabellenzweite TSV Berg zu Gast – ein Programm, „das es in sich hat“, so Wild.

Wie schon in der Vorwoche kann Ochsenhausen nicht in Bestbesetzung auflaufen. Mit David Mayer, David Hartmann, Yunus Dipsizgöl und Kapitän Thilo Denzel stehen gleich vier Spieler nicht zur Verfügung. Immerhin kehren drei Akteure in den Kader zurück: Top-Torschütze und Mittelfeldstratege Michael Wild hat seine Sperre abgesessen und wird wie Serban Rosu in die Mannschaft rücken, Urlaubs-Rückkehrer Matteo Buck wird vorerst auf der Bank Platz nehmen.