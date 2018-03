Eiffelturm, Champs-Elysées, Arc de Triomphe und Sacré-Cœur – das sind die Sehenswürdigkeiten, die in den Sinn kommen, wenn man an Paris denkt. Die 27-köpfige Abiturientengruppe der Französischkurse des Gymnasiums Ochsenhausen begab sich auf Spurensuche in das Marais, das jüdische Viertel von Paris, um sich ein Bild von den Schauplätzen des Romans „Un secret“ („Ein Geheimnis“) von Philippe Grimbert zu machen. Die Geschichte um das verschwiegene Schicksal einer jüdischen Familie stellt das Schwerpunktthema des diesjährigen Abiturs dar.

Neben Besichtigungen der Hauptattraktionen von Paris sowie einem geführten Museumsbesuch im Louvre und einer Führung durch Notre-Dame machte den Schülern vor allem das im Programm aufgelistete „Geheimnis“ zu schaffen. Immer wieder wurde darum gerätselt. Abwechslung brachten die Straßenmusikanten, die trotz klirrender Kälte an den Straßenecken und in den Métro-Stationen für das typische Pariser Flair sorgten.

Und da war ja noch das „Geheimnis“. Französischlehrerin Sonja Krieger-Pinnel war es gelungen, Philippe Grimbert, den Verfasser der autobiographischen Abiturlektüre „Ein Geheimnis“ für eine Privataudienz in die Jugendherberge einzuladen. Mehr als eine Stunde konnten die Schüler ihn alles fragen, was ihnen unter den Nägeln brannte. Wie die Schule mitteilt, waren die Schüler sehr berührt und angetan von seiner Persönlichkeit und seiner angenehmen Art sowie seinen aufmunternden Worten. Mit einem handsignierten Exemplar der Lektüre und einem erweiterten Verständnis für die Handlung des Romans verließen die Gymnasiasten tief beeindruckt den Saal der Fragestunde.

Auch spirituelle Welten erschlossen sich den Ochsenhauser Schülern in der französischen Metropole. Einerseits geschah dies durch einen Besuch des Institut du Monde Arabe, das sie in die arabische Welt eintauchen ließ, anderseits faszinierten die Schüler die Choräle in Sacré-Coeur auf Montmartre. Mit einem unvergesslichen Erlebnis um das „Geheimnis“ verließ die Abiturientengruppe Paris vier Tage später mit dem TGV.