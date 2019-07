Ein ganz besonderes Spiel: SV Ochsenhausen trifft auf den VfB Stuttgart II steht an

Kassen sind ab 16.30 Uhr geöffnet: Der SV Ochsenhauen rechnet mit mindestens 400 Zuschauern im Stadion Hopfengarten beim Erstrundenspiel im WFV-Pokal gegen den VfB Stuttgart II am Dienstag, 30. Juli (Anstoß: 18 Uhr). „Wenn es mehr Zuschauer werden, wäre es natürlich auch schön“, sagt SVO-Abteilungsleiter Albrecht Biechele. „Es wird zwei Kassen am Haupteingang geben, die ab 16.30 Uhr geöffnet sind. Eine frühzeitige Anreise empfiehlt sich.“ Parkplätze stehen laut Albrecht Biechele am Sportheim, entlang der Klostermauer, im Klosterareal bei der Kapf-Turnhalle sowie am Friedhof zur Verfügung. Bis zu 40 Helfer seien rund um das Spiel im Einsatz. Zudem werde es auch Einlaufkinder aus der E- und F-Jugend geben, die die beiden Mannschaften auf das Feld begleiten.