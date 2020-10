Ein erster Schultag in drei Schichten

Bei strahlendem Sonnenschein haben insgesamt 60 Erstklässler neulich ihren ersten Schultag erlebt. In der Kapfhalle fand die feierliche Einschulungsveranstaltung an der Grundschule Ochsenhausen statt.

In diesem Schuljahr konnten nicht alle Erstklässler gleichzeitig eingeschult werden. Insgesamt dreimal fand am Schulvormittag die Einschulungsfeier für die ersten Klassen statt, so dass alle Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten wurden. Die Schulanfänger und ihre Eltern wurden von der dritten Klasse mit einem Gedicht begrüßt. Die Schulleiterin Stephanie Albrecht hieß die neuen Schüler willkommen. Die Klasse 3c begeisterte das Publikum mit einer musikalischen Darbietung und führte das Einschulungstheater vom „Löwen, der nicht schreiben konnte“ auf.

Nach der Begrüßung jedes einzelnen neuen Schulkinds wurden alle ABC-Schützen in ihr erste Unterrichtstunde verabschiedet. Der erste Schultag endete auf dem Pausenhof, wo noch einige Erinnerungsfotos von den Kindern gemacht wurden. Foto: privat