Ein Abend zu zweit am Freitag, 15. Februar

Die katholische Kirchengemeinde lädt Paare anlässlich der Marriage-Week („Die Woche der Ehepaare“) am Freitag, 15. Februar, um 18.30 Uhr zu einer ökumenischen Segensfeier in die Herz-Jesu-Kapelle in Ochsenhausen mit Impulsen und Lobpreismusik ein. Anschließend geht es für alle, die möchten, um 19.30 Uhr im naheliegenden Rathaus weiter. Das Improtheater „Zweifellos“ und ein Vortrag von dem Ehepaar Jehle, der laut Ankündigung mal lustig und mal ernst ist, versprechen einen kurzweiligen Abend.