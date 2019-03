EC-Karte gestohlen – samt Geheimnummer

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag oder Mittwoch einen Geldbeutel aus einem Auto in Ochsenhausen geklaut.

Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 28-Jährige am Dienstagvormittag ihr Auto auf einem Parkplatz in der Romualdstraße ab. Den Geldbeutel ließ die Frau in der Mittelkonsole liegen. Das sah auch ein Unbekannter. Weil die Frau das Auto nicht verschlossen hatte, war es für ihn nicht schwer, an den Geldbeutel zu kommen. Anschließend flüchtete er.

Am Mittwoch bemerkte die Fahrzeugbesitzerin den Diebstahl. In dem Geldbeutel befand sich nicht nur die EC-Karte. Auch die Geheimnummer hatte die Frau dazugelegt. Der Täter ging zu einem Geldautomat und hob Bares ab. Die Frau kam zur Polizei und erstattete Anzeige.

Die Beamten des Polizeipostens Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) haben nun die Ermittlungen aufgenommen.