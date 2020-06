E-Bike-Fahrerin bei Sturz leicht verletzt

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag in Ochsenhausen gestürzt. Dabei wurde sie leicht verletzt. Sachschaden entstand nach Angaben der Polizei am E-Bike keiner. Der Rettungsdienst brachte die 66-jährige Fahrerin in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin gegen 16.30 Uhr in der Lerchenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In dem Gefälle kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einer Wiese. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.