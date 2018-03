Dyjas wird erstmals polnischer Meister

Jakub Dyjas vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen hat sich bei den polnischen Meisterschaften in Raszków (Großpolen) erstmals den Titel im Einzel gesichert. Im Finale besiegte der 22-Jährige Marek Badowski.

Im Einsatz waren in ihren Ländern auch diverse Studenten des Liebherr Masters College (LMC). Bence Majoros schnappte sich den ungarischen Meistertitel in Budapest. Im Finale besiegte der 20-Jährige seinen zwei Jahre älteren LMC-Kollegen Adam Szudi in fünf Sätzen und gewann auch noch Gold im Mixed. Auch Szudi kam mit Gold dekoriert zurück, das er sich im Doppel-Wettbewerb zusammen mit Nandor Ekseci sicherte.

Für Samuel Walker gab es Silber im Einzel bei den englischen Titelkämpfen. Silber und Bronze gingen in Frankreich an zwei LMC-Studenten. Enzo Angles schaffte es in Rouen bis ins Finale und zog dort gegen Alexandre Robinot mit 1:4 den Kürzeren.

TTF-Trio tritt in Doha an

Nicht am Start bei den jeweiligen nationalen Meisterschaften waren der Franzose Simon Gauzy und der Portugiese Joao Geraldo. Beide sind aber wie auch ihr Teamkollege Hugo Calderano bei den Seamaster Qatar Open in Doha vertreten. Das erste Platinum Turnier der World Tour des Weltverbands ITTF begann am Dienstag. Dieses ist mit einem Preisgeld von insgesamt 235 000 US-Dollar gut dotiert. Zudem gibt es dort mehr Weltranglistenpunkte als üblich. Der Weltranglistenerste Timo Boll ist in Doha ebenso dabei wie die Top-Chinesen Fan Zhendong, Xu Xin und Lin Gaoyuan. Von den internationalen Ausnahmespielern muss nur der Weltranglistendritte Dimitrij Ovtcharov verletzt passen. Angeführt wird die Setzliste von Fan Zhendong, gefolgt von Boll und Lin Gaoyuan. Insgesamt starten bei den Männern 121 Spieler aus 35 Ländern.

Unter den 16 direkt für das Hauptfeld gesetzten Akteuren – ausschlaggebend für die Setzpositionen war die Februar-Weltrangliste – befinden sich der an sieben gesetzte Gauzy sowie der an 13 gesetzte Calderano, die beide erst am Donnerstag in der ersten Hauptrunde des Einzelwettbewerbs gefordert sind und zum Auftakt gegen Qualifikanten spielen.