Dyjas klettert – TTF-Spiel vorverlegt

Zwei Profis des Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen haben in der Tischtennis-Weltrangliste einen Satz nach oben gemacht. In dem am Dienstag vom Tischtennis-Weltverband (ITTF) publizierten März-Ranking verbesserte sich der Pole Jakub Dyjas um neun Plätze auf Nummer 65. Der Russe Vladimir Sidorenko kletterte zehn Plätze nach oben und steht nun an Position 165. Ihre Top-Platzierungen gehalten haben die TTF-Spitzenkräfte Hugo Calderano und Simon Gauzy – der Brasilianer Calderano blieb auf Rang sieben, der Franzose Gauzy auf 21. Leicht abgerutscht ist dagegen der Österreicher Stefan Fegerl (von 83 auf 87).

Letzter Hauptrundenspieltag vorverlegt

Derweil hat die Tischtennis-Bundesliga den letzten Hauptrundenspieltag vorverlegt. Ursprünglicher Termin war Ostermontag, 13. April, gespielt wird nun bereits am Sonntag, 22. März. Grund dafür ist, dass viele internationale Turniere – darunter die Ende März geplante WM in Südkorea – wegen des Coronavirus abgesagt wurden. Verlegt wurde damit auch das Heimspiel der TTF in Ehingen (JVG-Halle) gegen Mühlhausen. Wie der Verein mitteilte, behalten die für das Spiel bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Tickets zurückzugeben oder Bestellungen kostenlos zu stornieren.